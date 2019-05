Donna muore incastrata sotto convoglio metro A a Roma

Sarebbe scivolata finendo sui binari la donna morta in mattinata sotto un convoglio nella stazione Lepanto della metro A di Roma. E' quanto emerso dall'analisi delle prime immagini del circuito di videosorveglianza vagliate dalla polizia. A quanto ricostruito, la donna, una 36enne del Senegal era in compagnia di un'amica con una bambina, quando è avvenuto l'incidente. Sul posto gli agenti del commissariato Prati e la polizia scientifica per i rilievi. Il servizio della metro è stato momentaneamente interrotto tra le fermate Termini e Ottaviano.



La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo. Per chi indaga si tratterebbe di un tragico incidente. In alcune immagini delle telecamere interne è ripresa la scena della donna che cade sui binari e cerca disperatamente di tornare sulla banchina. Gli inquirenti hanno già ascoltato il conducente del mezzo che ha affermato di avere visto la donna all'ultimo secondo e di non avere avuto il tempo di frenare per evitare l'impatto.