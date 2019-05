Controlli Bastogi, sequestrate 40 auto

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - E' in corso un'operazione di controlli e censimento dei residenti del complesso Bastogi, 6 palazzine di case popolari a Roma, da parte della polizia locale di Roma. Sono circa 200 i nuclei familiari censiti da stamattina ma le operazioni della polizia locale sono ancora in corso. Al momento 5 persone sono state fermate per identificazione e 40 veicoli posti sottosequestro. Di questi molti era senza assicurazione e alcuni risultati rubati. Sarebbero stati trovati anche allacci abusivi alla rete elettrica e idrica. Ad annunciare l'attività è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi su twitter: "In corso operazione legalità a Bastogi. Quartiere restituito a cittadini grazie a @PLRomaCapitale che guida attività con Servizi Sociali @Roma e Dipartimenti Campidoglio.

Avanti #ATestaAlta".