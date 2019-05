Bus contro pedone a Roma. Sospeso autista, denunciato

Un autobus si dirige contro un pedone. L'uomo punta le mani sul lunotto del mezzo come per volerlo fermare e, intanto, indietreggia velocemente spinto dal veicolo 'gigante'. Poi il bus si ferma, finalmente, ma a quel punto l'immagine viene coperta da un piccolo manufatto. Racconta questo il il video shock girato a Roma, probabilmente da un'abitazione ai piani alti, che sta rimbalzando sul web con migliaia di visualizzazioni. Immagini giudicate 'forti' che ritraggono un uomo al centro di una strada, con due cani, incalzato e colpito dal bus.

Dal video non si sentono voci ma dai primi accertamenti sembrerebbe che l'uomo e l'autista avrebbero avuto un diverbio a causa del rifiuto da parte dle conducente di far salire a bordo i due cani sprovvisti di museruola.



L'Atac, la municipalizzata dei trasporti cittadini, subito dopo la messa in rete del video, giudicato "molto grave" ha immediatamente avviato gli accertamenti e ha già individuato e sospeso l'autista responsabile del gesto. Autista che la polizia denuncerà dopo aver acquisito e visionato il video. "In relazioni alle immagini diffuse su un video, nel quale si vede un bus in servizio sulla linea 786 che si dirige contro un pedone, Atac ha immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato, che l'azienda giudica molto grave - ha fatto sapere Atac -. Nelle more della conclusione degli accertamenti Atac procederà a sospendere cautelativamente l'autista responsabile. L'azienda valuterà, inoltre, anche una denuncia a carico del dipendente. Nel frattempo ha provveduto a segnalare il video alle autorità competenti".



Il filmato, ambientato nella periferia romana di Corviale, inizia con l'inquadratura del bus rosso bordeaux fermo dietro alcuni alberi. Dopo poco si vede un uomo allontanarsi con due cani lungo la strada: cammina indietreggiando mentre continua a fissare l'autobus, che nel frattempo parte e prende un po' di velocità. L'impatto a quel punto è inevitabile e l'uomo mette le mani avanti come se cercasse di 'fermare' il pesante mezzo.



L'azienda dei trasporti sta cercando di ricostruire i fatti, che potrebbero avere all'origine una lite degenerata scoppiata a bordo del mezzo pubblico, forse proprio per la presenza degli animali a bordo.