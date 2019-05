Morra, minacce Casamonica,solidale Raggi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG -"Abbiamo appreso che i Casamonica vogliono colpire la nostra sindaca Virginia Raggi e i magistrati che li stanno contrastando con indagini e processi. Per questo sono al Campidoglio per esprimerle personalmente la mia vicinanza'. Cosi' il presidente della commissione Nicola Morra.

"La scorta della sindaca Virginia Raggi è stata rafforzata per motivi di sicurezza. Ogni luogo in cui si reca deve essere prima controllato e bonificato e deve muoversi in un'auto blindata.

Sia ben chiaro: non ci fermano le minacce di chi vuole farci saltare in aria! Non ci fate paura. Andiamo avanti a testa alta senza mai abbassare lo sguardo. Forza Virginia". Così su fb il capogruppo M5S di Roma Giuliano Pacetti.