Clericus Cup,sabato finale,oggi dal Papa

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - La Clericus Cup ha incontrato il Santo Padre, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, a 3 giorni dalla finale del campionato di calcio pontificio 2019. Il Papa, grande appassionato di calcio, ha salutato con calore la delegazione di rappresentanti delle 16 formazioni, iscritte al torneo calcistico pontificio promosso dal Csi. Erano presenti i rettori e i capitani dei team partecipanti - pontifici collegi, seminari, università - in rappresentanza dei 359 tesserati di 67 nazionalità diverse del Mondiale della Chiesa. Il Csi ha portato il pallone di gara della finale e la Coppa con il Saturno, per la benedizione del Pontefice. I capitani delle due finaliste Sedes Sapientiae e Pontificio Collegio Urbano - il messicano Jesus Hernandez e l'angolano Mario Pacheco - hanno donato a Bergoglio le loro maglie da gara e una fascia da capitano che è stata messa al braccio del pontefice. Ora la Clericus Cup è pronta per essere assegnata sabato sui campi del Centro Pio XI: calcio d'inizio alle ore 11.