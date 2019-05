Casamonica: no indagine su minacce Raggi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - I pm della Procura di Roma hanno inviato nei giorni scorsi alla prefettura una segnalazione sulle presunte minacce di appartenenti al clan Casamonica alla sindaca Virginia Raggi che hanno portato al rafforzamento delle misure di sicurezza. Si tratta di affermazioni fatte da una fonte confidenziale alla Guardia di Finanza. Al momento a piazzale Clodio non è stato aperto alcun fascicolo di indagine in relazione a quanto raccontato dal confidente. In base a quanto si apprende, inoltre, la fonte confidenziale avrebbe riferito anche di minacce nei confronti di un pm che però non si è mai occupato di procedimenti a carico del clan attivo nell'area est della Capitale.