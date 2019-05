M5s perde Civitavecchia e Nettuno

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il M5s perde le roccaforti Civitavecchia e Nettuno ed è fuori da tutti i ballottaggi, il Pd riesce a eleggere al primo turno il sindaco di Veroli mentre Lega e FdI tra due settimane si contenderanno Tarquinia in un derby tutto interno al centrodestra. Intanto a Tivoli si va verso la riconferma dell'amministrazione civica. Dopo il primo turno delle Amministrative di domenica scorsa saranno nove i Comuni del Lazio sopra i 15 mila abitanti che tra due settimane torneranno al voto per eleggere il nuovo sindaco. A partire dal litorale della provincia di Roma: a Civitavecchia la vicesindaca M5s uscente Daniela Lucernoni è out. Il favorito è il candidato del centrodestra Ernesto Tedesco (49%), che sfiderà Carlo Tarantino del centrosinistra (22%). Pentastellati spaccati in due a Nettuno, ed entrambi 'eliminati': l'ex vicesindaco Daniele Mancini (con una civica) e Mauro Rizzo con il simbolo ufficiale.

Risultato a spoglio concluso: sono arrivati al terzo e al quarto posto.