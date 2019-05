Lazio: Consiglio riduce vitalizi

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato all'unanimità la proposta di legge 147/2019 sul taglio dei vitalizi. Il testo approvato dal Consiglio è 'tripartisan', primo firmatario il vicepresidente M5s dell'Aula Devid Porrello e sottoscritto anche dal presidente Mauro Buschini(Pd), dall'altro vicepresidente Giuseppe Cangemi (Misto), Michela Di Biase (Pd), Daniele Giannini (Lega), e del vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori. Il taglio medio sull'assegno è del 30%, grazie al ricalcolo con il sistema contributivo. Il risparmio per le casse regionali è di circa 6 milioni di euro l'anno. La Pisana ha approvato la nuova normativa nei termini stabiliti dalla legge di bilancio nazionale per tutte le Regioni, cioè entro il 30 maggio. Il rischio era la decurtazione del 20 per cento di alcuni trasferimenti erariali.