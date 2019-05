Eur spa:Pazzalli,Roma attraente eventi

(RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO)(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Per il "Roma Convention Center La Nuvola "pensavamo di raggiungere il pareggio di bilancio in 4-5 anni ma è avvenuto in soli 2 anni, tanto che siamo andati in utile di 500 mila euro e per il 2019, malgrado sia un anno dispari e con meno eventi, contiamo di eguagliare i risultati del 2018 e magari fare qualcosa in più ma siamo prudenti. Lo afferma l'ad di Eur spa Enrico Pazzali (RPT Pazzali) in una conversazione con l'ANSA sui risultati 2018 della Spa chiusi in utile di 2,45 milioni. Per Pazzali la 'Nuvola' "ha avuto ottimi risconti nei road show che abbiamo tenuto con gli operatori internazionali" a dimostrazione che "Roma è attraente come destinazione dell'industria congressuale" rispetto ad altre città con caratteristiche simili. L'ad ha sottolineato "l'incremento degli spazi concessi in locazione (il tasso di sfitto è diminuito passando dal 3,9% del 2017 al 2,5% del 2018) e la conseguente crescita del fatturato ad essi connesso