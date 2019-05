"Milinkovic via solo con offerta super"

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un'offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne". Lo ha dichiarato il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine dei premi Ussi Roma al Circolo Canottieri Aniene. "Che offerta dovrebbe arrivare per Milinkovic? Io non parlo di soldi - ha concluso Lotito - perché parlate solo di denaro? Io come presidente non percepisco un euro e non ho rimborso spese, quindi secondo questa mentalità io non dovrei valere niente?".