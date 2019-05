A Roma Pd 30,6%, Lega al 25,7%,M5s 17,5%

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il Pd primo partito con il 30,62%, segue la Lega al 25,78%: è il risultato definitivo delle Europee a Roma Capitale, dove governa il M5s, staccato a 17,58%.Nella Capitale il Pd si conferma in gran forma nelle zone più centrali della città, ma in alcune periferie viene sorpassato dalla Lega.

In calo il M5s, che anche nel 'feudo' di Ostia, seppure di misura, è terzo partito dopo Lega e dem, e ottiene il risultato migliore nel popolare Municipio delle Torri. E' quanto emerge dai risultati delle Europee a Roma, riportati dal sito del Campidoglio. Riguardo agli altri partiti, Cassia-Flaminia premiano FdI con il miglior risultato cittadino; qui va bene anche Forza Italia; buoni consensi per gli azzurri anche ai Parioli. Bene il partito di Giorgia Meloni anche all'Eur.