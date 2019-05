Zanolo, rinnovo con Roma? Sono positivo

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Sono molto positivo per l'incontro che si terrà a breve. Di questa cosa parlerà il mio agente con la società, ma io sono positivo": lo ha detto Nicolò Zaniolo, alla fine di Roma-Parma, parlando del rinnovo del suo contratto con il club giallorosso. Il centrocampista, premiato come miglior giovane della stagione dalla Lega, ha parlato a Sky anche dell'addio di De Rossi. "Non servo io a descriverlo come persona e come calciatore. Oggi ho provato tantissime emozioni e brividi per una persona così, amata così in questa grandissima città. Spero soltanto di fare la metà di quello che ha fatto lui".