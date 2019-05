Golf in piazza, a Parma festa per 4000

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Un altro passo in avanti verso la Ryder Cup 2022. Oltre 4.000 persone, a Parma - con Piazza Giuseppe Garibaldi trasformata in un green -, hanno partecipato a 'Golf in piazza', secondo evento 2019 della Road to Rome.

Divertimento nella città ducale dove piccoli e grandi hanno potuto conoscere da vicino il golf alla presenza, tra gli altri, di Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022: "E' stata una giornata speciale - ha detto Montali -.

Parma è diventata, per due settimane, la capitale del golf". Prima l'Open d'Italia disabili, quindi il Ryder Cup Trophy Tour, con la coppa ufficiale della Ryder Cup che, la scorsa settimana, è stato mostrato e ammirato nei luoghi simbolo della città ducale. "L'apparizione all'interno del Teatro Regio - ha sottolineato ancora Montali - ha attirato anche l'attenzione del board europeo dell'European Tour. Il sogno voluto dal presidente Fig Franco Chimenti continua nel migliore dei modi ma, fino a quando non sarà tutto perfetto, non saremo contenti".