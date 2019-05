Domani premi Ussi a Roma,anche a Mancini

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Appuntamento domani, 27 maggio, alle 15.30 nei saloni del Circolo Canottieri Aniene per la consegna dei premi Ussi Roma a personaggi del mondo del calcio e degli altri sport, oltre ai premi per i giornalisti.

Premio arancio al portiere della Roma Antonio Mirante,premio limone al presidente della Lazio Claudio Lotito. C'è poi un premio dell'Unione stampa sportiva anche per Roberto Mancini, ct della Nazionale, e per Claudio Toti proprietario della Virtus Roma appena tornata nella serie A di basket. Riconoscimenti sono previsti anche per atleti laziali di scherma e basket.

Tra i giornalisti,premio alla carriera ad Alessandro Vocalelli, premio Tosatti a Walter Veltroni, premio desk a Pino Cerboni (Rai) e premio giovani a Chiara Zucchelli (Gazzetta dello Sport). Riconoscimenti anche a Mastrota (premio Melli) e Solaro (Fotografi). Premio golf passione e competenza a Domenico Calcagno del Corriere della sera.