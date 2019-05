Ct mancini, De Rossi campione in tutto

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "È anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e DeRossi è un grande campione". Nel giorno dell'addio alla Roma, anche il ct azzurro, Roberto Mancini, scrive il suo personale omaggio al capitano della Roma. "So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addosso come una seconda pelle - aggiunge Mancini su Twitter -. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele!".