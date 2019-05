Zingaretti,100 assunzioni nei consultori

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Un altro impegno mantenuto: 100 nuove assunzioni nei consultori. Per la prima volta viene indetto un concorso specifico. La Regione Lazio si dimostra vicina e attenta ai bisogni delle donne e delle loro famiglie.

Nel Lazio, anche nella sanità, fatti concreti e non parole", lo scrive su Twitter il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "E' la prima volta che viene indetto un concorso specifico per reclutare personale per i Consultori. Si tratta di un bando di concorso che vede la Asl Roma 2 come azienda capofila, per reclutare 100 figure professionali tra psicologi e psicologhe, pediatri e pediatre, ginecologi e ginecologhe. E' un fatto storico", afferma l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.