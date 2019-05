Chiesa piena a funerale padre violento

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Lunghi applausi e urla "Lorenzo sei un grande" hanno accompagnato l'uscita del feretro di Lorenzo Sciacquatori, ucciso dalla figlia domenica a Monterotondo per difendersi dall'ennesima aggressione, al termine del funerale. Amici e parenti in lacrime, tra loro anche i fratelli della vittima, hanno aspettato che il carro funebre partisse al termine della messa. "Misericordioso è chi ha il cuore grande e il coraggio di perdonare davvero", ha detto il parroco durante l'omelia in una chiesa piena.