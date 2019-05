Concorso per 106 primari, vigilerà Gdf

(ANSA) - ROMA, 22 MAG -La Regione Lazio con un decreto del commissario Nicola Zingaretti ha autorizzato le aziende e gli enti del Sistema sanitario regionale a indire, pubblicare ed espletare l'avviso pubblico per il conferimento di 106 incarichi di Direttore di struttura complessa (Uoc). Per la prima volta in Italia la Regione Lazio ha avviato le procedure in collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza. Lo rende noto la Regione Lazio. "Stiamo parlando dei concorsi per primari più numerosi degli ultimi 15 anni e per la prima volta utilizzeremo il Protocollo di collaborazione con la Gdf - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - L'intero iter amministrativo mira al rafforzamento della trasparenza e alle verifiche delle incompatibilità. Si tratta di una iniziativa davvero importante a tutela e garanzia del buon esito dell'intero procedimento e della imparzialità delle procedure concorsuali".