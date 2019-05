Al Campidoglio arrivano vice dirigenti

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Coprire fabbisogni istituzionali di livello intermedio, garantendo un'implementazione dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi. Con questo obiettivo fondamentale la Giunta capitolina ha approvato una delibera che introduce posizioni organizzative di livello intermedio, inquadrabili come una sorta di vice-dirigenze, prevedendo per esse specifiche tipologie, fasce retributive e procedure di istituzione". Lo comunica il Campidoglio.

L'assessore al Personale Antonio De Santis sottolinea come queste nuove figure "consentano una migliore articolazione organizzativa della macchina amministrativa, garantendo un impatto positivo a beneficio di servizi e attività. Coprire in maniera efficace ed efficiente i fabbisogni dell'ente determina infatti un aumento complessivo degli standard qualitativi e quantitativi".