abruzzosummer2019,parte campagna sprint

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - Emozioni da cima a fondo, dalle vette dei monti al mare: l'Abruzzo scende in campo e sfodera una marcatura stretta del turista per l'estate edizione 2019. Fondi raddoppiati, da 450mila euro a 900mila euro, con risorse europee, per colpire il cuore dei vacanzieri. Spot su aerei, treni, nelle stazioni ferroviarie, su web, emittenti Tv e radio nazionali, metropolitane, autostrade, contest fotografici e riconoscimenti agli ambasciatori d'Abruzzo per il racconto di vacanza più accattivante. In particolare, saranno posizionati pannelli sulle autostrade in Lombardia e Lazio, mentre per la metropolitana spot da 30 secondi su 362 schermi posizionati sulle banchine delle stazioni metro di Milano e Roma nel periodo tra il 27 maggio ed il 9 giugno. Poi presenza su 124 impianti tabellari nelle stazioni ferroviarie delle Regioni Lazio e Lombardia e delle Province di Milano e Roma coprendo circa 9 milioni di contatti. Sempre nelle stazioni Ferroviarie, spot nei 280 impianti Tv per arrivare a 10 milioni di contatti.