A Roma polizia turistica anti-abusivi

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Gli uffici sono a lavoro per costituire un'unità specifica della polizia turistica e per regolare il suo funzionamento. La vedremo entro il 2019". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico di Roma Carlo Cafarotti parlando del costituendo nucleo di polizia locale dedicato a contrastare l'abusivismo ricettivo a Roma. Cafarotti ne ha parlato in occasione della presentazione di Art Cities Exchange 2019, Borsa delle Città d'Arte italiane presso la Federalberghi di Roma. Nella stessa occasione Federalberghi - che stima "a ribasso" in 5000 le strutture abusive in città - ha divulgato i dati relativi alle segnalazioni di cittadini ricevute fino al 30 aprile 2019 sul sito 'turismoillegale.com': 2.209 segnalazioni.

Di queste, ha spiegato l'associazione degli albergatori, 789 risultano "strutture non presenti sugli open data, indice quasi certo di irregolarità"; 694 con "parziale irregolarità presunta"; 482 regolari.