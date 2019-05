Totti "Bisogna puntare sui giovani"

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - "Mi fa piacere essere premiato da Giovanni, dalla sua famiglia. Sono onorato e orgoglioso di ritirarlo e sono contento di far parte di questa famiglia". Lo ha detto Francesco Totti, bandiera della Roma, che ha ricevuto oggi a Firenze il premio alla carriera assegnatogli l'anno scorso dal memorial 'Niccolò Galli'. Totti ha ricordato Niccolò Galli, figlio dell'ex portiere Giovanni, morto nel 2001 in un incidente stradale, in particolare "il giorno del suo esordio in serie A, a Roma, nel 2000". Sul grande impegno di Totti nel sociale l'ex capitano dei Giallorossi ha precisato di "fare opere di beneficenza non perché mi piace stare in prima fila, anzi". "Sui settori giovanili bisogna puntarci", ha aggiunto l'ex capitano della Roma che ha citato anche il talento di casa giallorossa ("Zaniolo? Ha buone prospettive"): "Quando si è giovani bisogna pensare a divertirsi e basta. L'importante "è crescere con educazione, rispetto, con i valori trasmessi dalla propria famiglia".