'Spaccio Capitale', a Tor Bella Monaca storie droga e degrado

Uomini e donne in divisa che controllano uno dei territori più difficili di Roma: Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia Est di Roma. Storie di spaccio, degrado ma anche di umanità raccontate in uno speciale dal nome "Spaccio Capitale", prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery con la regia di Claudio Camarca che andrà in onda in prima tv assoluta il 28 maggio alle 21:25 sul Nove.

Per una settimana le telecamere guidate da Camarca hanno seguito l'operato delle forze dell'ordine attraverso il controllo del territorio, l'arresto di pusher, perquisizioni, appostamenti nelle piazze di spaccio, il recupero di armi, ma anche una maxi operazione, con circa 70 carabinieri impiegati, che ha portato a diversi arresti e al sequestro di un chilo e mezzo di droga.

Nel documentario si racconta il lavoro quotidiano della stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca mirando a far conoscere anche l'aspetto umano dei 'ragazzi in divisa' nell'aiutare chi si rivolge a loro come punto di riferimento in quel quadrante della città. Lo speciale è dedicato alla memoria del Maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro.