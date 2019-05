(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Anche quest'anno è pronta a salpare la nave della Legalità. La nave partirà dal porto di Civitavecchia mercoledì prossimo, 22 maggio, alle ore 18. A bordo ci saranno circa 1.500 studenti in rappresentanza degli alunni di tutta Italia che raggiungeranno Palermo per commemorare il XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Alla cerimonia della partenza della Nave parteciperà, al porto di Civitavecchia, banchina 8, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con lui, interverrà il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti. Il Ministro Bussetti salirà poi sulla Nave per accompagnare gli studenti durante il viaggio con alcune autorità e personalità impegnate nella lotta alla mafia e nella difesa della giustizia.