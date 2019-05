Animali in visita ai padroni in ospedale

ROMA, 20 MAG - Nell'orario di visita, in fila, non ci saranno solo parenti e fidanzati, ma anche gli amici a quattro zampe. E' la novità annunciata oggi da un ospedale vicino Roma, quello dei Castelli, dove da giovedì prossimo, se lo vorranno, i ricoverati potranno incontrare i propri animali domestici in una sala ad hoc. Già due i pazienti che hanno fatto richiesta informale per vedere i propri gattini e la lista è destinata a crescere. Le visite di cani, gatti e conigli per allietare il soggiorno in ospedale dei loro padroni, si terranno ogni giovedì dalle 16 alle 19 e dureranno circa 20 minuti ciascuna. L'area '4 Zampe con te', adibita agli incontri, è dotata di due ingressi: uno interno per i ricoverati e uno esterno per gli amici a quattro zampe. Ad inaugurare lo spazio, il primo in una struttura sanitaria pubblica nel Lazio, questa mattina c'erano l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, il dg dell'Asl Roma 6 Narciso Mostarda e il dg dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (Izp) Ugo Della Marta.