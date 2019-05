Raggi,detenuti Rebibbia sfalciano erba

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Prosegue l'impegno per la città dei detenuti della Casa Circondariale di Rebibbia, che in questi giorni si sta occupando dell'attività di sfalcio e taglio dell'erba negli spazi del Galoppatoio e dell'area limitrofa all'ovale di Piazza di Siena, grazie al progetto #MiRiscattoPerRoma". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L'occasione è l'87esima edizione del Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, che ogni anno si svolge nella splendida cornice di Villa Borghese ospitando amazzoni e cavalieri del ranking mondiale. Il gruppo di detenuti all'opera - incontrati da Daniele Frongia Assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma e alla presenza del Presidente della FISE Marco Di Paola - hanno manifestato un grande apprezzamento per l'iniziativa lanciata dal Campidoglio e dal Ministero della Giustizia, che li vede impiegati in più settori per attività di manutenzione urbana".