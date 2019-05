Binaghi, 2019 è anno record Open Italia

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Un'edizione record con 223.455 spettatori paganti (superati i 203.762 del 2018) e un incasso di 13 milioni 201.050 euro. Sono i dati più importanti che dirama il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi nella consueta conferenza stampa di chiusura degli Internazionali Open d'Italia. Un anno record nonostante i danni collaterali della pioggia che ha tartassato a lungo questa settimana di tennis al Foro Italico e le polemiche sul caro-prezzi. "Non siamo per niente pentiti, se si vuole comprare il biglietto del torneo a basso prezzo bisogna comprarlo subito", spiega il presidente federale Binaghi che parla di "dati straordinari che vanno ben oltre le mie previsioni".

Quanto alle lamentele dei giocatori e la possibilità di avere uno slot temporale di dieci giorni, i n.1 Fit ha detto di "confidare ancora in questa decisione per dare al torneo di Roma e ad altri così importanti un più ampio respiro".