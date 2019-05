Open d'Italia: finale è Djokovic-Nadal

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Nella seconda semifinale del singolare maschile degli Internazionali Open d'Italia, Nole Djokovic supera in tre set l'argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 in due ore e 31 minuti di gioco e vola in finale dove sfiderà ancora Rafa Nadal. È la quinta finale tra i due a Roma: finora due vittorie a testa.