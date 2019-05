Turismo: nasce "Best of Italy"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Nasce Best of Italy, la prima newsletter in inglese dedicata ai tour operator esteri che vendono turismo Italiano. Hotel e ospitalità, ristoranti, enogastronomia e prodotti di nicchia, tour, servizi, e piccoli segreti del miglior turismo e delle eccellenze italiane.

I contenuti sono selezionati e curati da due giornaliste esperte del turismo di lusso Made in Italy: Teresa Cremona e Sara Magro - fondatrici anche del magazine TheTravelNews.it, lanciato nel 2011. Nella squadra anche Matteo Pennacchi, nel ruolo di fondatore e direttore commerciale.

La newsletter Best of Italy verrà inviata ogni 15 giorni a tour operator, travel designer, DMC, giornalisti e influencer internazionali del mondo del turismo, interessati a promuovere e vendere il meglio del turismo Italiano. I contenuti saranno in inglese, brevi, con link di approfondimento, contatti diretti e immagini significative. L'iscrizione alla newsletter è gratuita.