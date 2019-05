Open Italia: Fognini, direttore lasci

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Purtroppo il direttore del torneo è questo e dobbiamo tenercelo. Certa gente dovrebbe levarsi dai c...ni. È un mio pensiero e lo avevo detto già l'anno scorso".

Fabio Fognini si scaglia contro il direttore degli Internazionali d'Italia, Sergio Palmieri, dopo il ko agli ottavi con il greco Tsitsipas, secondo match giocato oggi dal ligure, a poche ore dal turno precedente. "Cosa avrebbe potuto fare il direttore? Non lo so, chiedetelo a lui", ha replicato stizzito Fognini in conferenza stampa.