Universiadi, Giorgetti è una sfida vinta

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Sulle Universiadi di Napoli "il governo aveva capito che serviva qualcuno che si prendesse l'onere di vincere questa sfida e mi sembra che sia stata vinta". A dirlo è il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a meno di 50 giorni dal via delle Universiadi 2019 in programma dal 3 al 14 luglio. "Mi sembra di capire - ha sottolineato Giorgetti alla presentazione di stamane al 'Lounge Fit - Sport e Salute' in occasione degli Internazionali Open d'Italia di tennis - che le cose sono state messe in moto e ora Napoli e la Campania saranno pronte a questo appuntamento sportivo importante. Sono occasioni uniche ed irripetibili per mettere in vetrina le bellezze del Paese più bello del mondo ma anche per lasciare un'eredità in termini di crescita sociale".