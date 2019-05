Ranieri, De Rossi meritava altro

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "A Daniele, essendo il capitano e una persona storica qui, forse andava detto in un'altra maniera e dargli il modo di pensare bene, invece questo modo non gli è stato dato. Per una figura così importante, e avendo i tifosi della Roma un amore sviscerato per la propria squadra, una considerazione più attenta avrebbe consigliato magari un altro comportamento". Così il tecnico Claudio Ranieri sulle modalità che hanno portato al divorzio a fine stagione tra la Roma e Daniele De Rossi.