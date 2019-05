Ranieri, addio De Rossi? deciso lontano

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Non li nomina, ma è come se lo facesse. Claudio Ranieri indica in James Pallotta e Franco Baldini i protagonisti dell'addio di Daniele De Rossi alla Roma a fine stagione. "Quando ieri fuori da Trigoria i tifosi mi hanno chiesto spiegazioni sulla fine del rapporto di Daniele con la Roma io ho detto che sicuramente la decisione è stata presa in America, dove sta il presidente, e a Londra perché la persona che gli sta più vicino sta in Inghilterra" le parole del tecnico a 48 ore dalla trasferta dei giallorossi sul campo del Sassuolo.