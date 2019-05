Intesa per ampliare Tribunale di Roma

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Sarà ampliata la cittadella giudiziaria di Roma. È quanto prevede un protocollo siglato dal ministero della giustizia, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma. Un nuovo edificio sorgerà nell'area del parco di Monte Mario, a pochi metri dalla storica sede di piazzale Clodio.

L'intervento di ampliamento e' diventato necessario perché le strutture costruite alla fine degli anni '60 hanno bisogno di lavori di rinnovamento e ristrutturazione e non sono più sufficienti ad accogliere tutto il personale.

Il protocollo è stato firmato oggi dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, alla presenza del presidente della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi. Il nuovo edificio ospiterà i dipendenti durante i lavori di ristrutturazione e successivamente, in via definitiva, accoglierà le ulteriori funzioni legate all'attività giudiziaria.