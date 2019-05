De Rossi,a Londra scritta contro Baldini

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - La contestazione dei tifosi giallorossi nei confronti della Roma per la decisione di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi al termine della stagione 'sconfina' e arriva fino a Londra, città dove risiede il consulente personale del presidente Pallotta, Franco Baldini.

Per i romanisti Baldini è il simbolo delle errate scelte compiute negli ultimi anni dalla società e per questo, dopo i cori di ieri a Trigoria, nella notte è comparso nella City uno striscione con sopra scritto: "Prima Totti poi DDR, Baldini verme". Firmato 'Londra', ovvero i tifosi della Roma che vivono oltremanica.