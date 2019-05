Albertini,va difesa indipendenza arbitri

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Il rigore non assegnato all'Atalanta nella finale di Coppa Italia contro la Lazio per il fallo di mano di Bastos ''è sicuramente un errore'' ma ''l'indipendenza degli arbitri va difesa''. Ne è convinto il presidente del Settore Tecnico della Figc, Demetrio Albertini, a margine di un incontro all'Università Cattolica di Milano. ''Del Var - ammette Albertini - se ne parla in federazione perché ricade tutto lì. Rivendendolo è sicuramente un errore ma l'indipendenza degli arbitri va difesa. Vanno capite le valutazioni fatte, sia da Banti sia da Calvarese, perché anche se il Var segnala qualcosa ma l'arbitro è convinto di aver visto bene la decisione resta''.