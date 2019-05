Roma: ok intesa Comune-Camera Commercio

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Intesa di collaborazione in cinque punti tra Campidoglio e Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo economico della città. A presentarla stamane la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente dell'ente camerale Lorenzo Tagliavanti. Cinque i pilastri: Infrastrutture e sviluppo; attrazione investimenti e marketing territoriale; semplificazione amministrativa; cultura, turismo e grandi eventi; scuola e lavoro. "Siamo tutti impegnati per dare un grande futuro alla nostra città", ha detto Tagliavanti. E Raggi gli ha fatto eco: "Questo protocollo è un grande passo in avanti per lo sviluppo economico della nostra città". Aprendo la riunione del consiglio camerale in cui è stata data notizia dell'intesa con il Campidoglio, Tagliavanti ha detto: "Oggi ci incontriamo per parlare di Roma. Mai ci stancheremo di ripetere che in una città sono soprattutto le imprese che creano lavoro e ricchezza".