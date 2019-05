Muore forse investita da auto pirata

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Una donna è stata trovata morta in strada ieri sera alla periferia di Roma, probabilmente investita da un'auto che ha proseguito la corsa. E' accaduto sulla via Casilina. Si tratta di una donna ucraina di 57 anni. Al momento non ci sarebbero testimoni. Al vaglio le telecamere della zona.

La donna è stata trovata morta sul marciapiede con alcuni oggetti personali a diversi metri di distanza da lei. Secondo quanto si è appreso, al momento, dalle condizioni fisiche della 57enne, si ipotizza un investimento. Sul posto il gruppo Casilino della polizia locale.