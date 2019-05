De Siervo, SuperChampions da correggere

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "L'obiettivo nostro è quello di far rendere di molto migliore la proposta, altrimenti temo dovrà esserci una contrapposizione, anche se sempre civile. Ma sono convinto che non ci arriveremo perché prevarrà la ragionevolezza". Lo dice l'ad della Lega di A, Luigi De Siervo, parlando della Superchampions al panel Awords in corso a Roma.