Conte, spread? C'è campagna elettorale

(ANSA) - (FRASCATI, ROMA), 15 MAG - "Lo spread in rialzo? Al presidente del Consiglio non ha fatto piacere, lo ricollego alla competizione elettorale, che crea evidentemente agitazione sui mercati". Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte presente a Frascati alla partenza della tappa del Giro di d'Italia. "Tutti i partiti - ha aggiunto il premier - sono impegnati per raggiungere dei successi, stanno rimarcando il territorio politico, ci sono dichiarazioni anche molto forti, ma confido che tutto venga ricondotto in ordine il giorno dopo le elezioni politiche". "Io non ho mai messo in discussione, in tutte le mie dichiarazioni, che eviteremo l'aumento dell'Iva".

Lo ha chiarito successivamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della sua visita alla partenza del Giro d'Italia di ciclismo. "Ho spiegato che abbiamo un programma già avviato di spending-rewiev al quale stiamo lavorando: ho detto semplicemente che stiamo lavorando, sul risultato di evitare l'aumento dell'Iva non c'e' alcun dubbio".