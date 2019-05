C.Italia: opera d'arte contro razzismo

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - E' stata svelata durante la finale di Coppa Italia all'Olimpico l'opera realizzata dall'artista milanese Simone Fugazzotto nel corso della partita. Attraverso questa iniziativa, Lega Serie A e Infront vogliono attirare non solo il mondo del calcio ma la società in generale, sui messaggi di integrazione, multiculturalità e fratellanza. "Credo che un artista debba essere in grado di raccontare con la sua visione ciò che gli succede, senza viaggi metafisici - ha dichiarato Simone Fugazzotto -. Mesi fa ho assistito a S.Siro ad uno spettacolo grottesco durante Inter-Napoli: tifosi che fanno il verso della scimmia a giocatori neri avversari. Mi sono sentito talmente umiliato che ho avuto un'idea, proprio in quel momento: avrei dipinto europei, africani e asiatici tutti sotto forma di scimmia". "Col Trittico ho cercato di raccontare che siamo creature complesse e affascinanti: possiamo essere tristi o felici, cattolici o musulmani ma che quel che determina chi siamo sono le nostre azioni, non il colore della pelle".