Trofeo Galeazzi a Roma,ecco gli Under 14

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Entra nel vivo la 33/a edizione del Torneo Galeazzi, organizzato dalla Fondazione Cavalieri di Colombo, in ricordo della figura del Conte Enrico Pietro Galeazzi. Negli Under 14 siamo giunti ai quarti di finale e ci sono le otto qualificate ai quarti, che si affronteranno così accoppiate: Grifone M.-Trastevere, Ostiamare-SVS Roma, Tor Tre Teste-Petriana, Romulea-Lodigiani. Dopo le semifinali, le due vincenti andranno ad affrontare in due gironcini da tre squadre nella fase finale Roma, Frosinone, VJS Vantaa e NK Maribor queste ultime due provenienti rispettivamente da Finlandia e Slovenia. Proseguono invece a gran ritmo le eliminatorie nei Primi Calci e nei Pulcini. Per arrivare sul podio sono complessivamente 99 le gare calcistiche programmate nel torneo, a cui si va ad aggiungere la più importante partita "sociale" che il torneo intende realizzare. Si gioca nei cinque centri sportivi dei Knights of Columbus a Roma, ovvero Pio XI, Lungotevere di fronte al Foro Italico, San Lorenzo, Primavalle e Valle Giulia.