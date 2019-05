'Mio futuro? Ne parliamo alla fine'

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Il mio futuro alla Lazio? Penso non si debba decidere da un'unica partita. Verrà deciso a fine campionato tra Inzaghi stesso e la società senza alcun problema.

Questo non è il momento per parlarne". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, parlando del suo futuro sulla panchina biancoceleste alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.