Impresa Berrettini, battuto Zverev

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Impresa di Matteo Berrettini. Il 23enne romano numero 33 del ranking mondiale, si è qualificato per gli ottavi di finale degli Open d'Italia battendo in due set, per 7-5 7-5, il tedesco Alexander Zverev, n.5 del ranking Atp e testa di serie n.4. Zverev aveva vinto a Roma nel 2017 e l'anno scorso era stato finalista.