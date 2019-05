Golden Gala: Tortu. ho voglia di correre

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "L'obiettivo minimo è il primato personale. Due anni fa ho fatto 20.34, ma non so proprio cosa aspettarmi. Ho tanta voglia di correre i 200 anche per capire se posso farli alla rassegna iridata di Doha. Roma, quindi, sarà una gara fondamentale per quest'anno, ma anche per il prossimo, quello di Tokyo". Così lo sprinter italiano Filippo Tortu in vista della 39/a edizione del 'Golden Gala in programma il 6 giugno allo stadio Olimpico. "Ci sono molti dei migliori e sarà bello sfidarli - le sue parole dello sprinter - Non vedo l'ora di capire come posso esprimermi e quanto posso arrivare vicino.

Noah Lyles è il più forte atleta al mondo, sarà dura ma proverò a prendermi una bella rivincita".