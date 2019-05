De Siervo,riforma Champions uccide sogno

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Se quella riforma dovesse essere varata come è stata scritta, cinque grandi campionati nazionali rischiano di diventare quasi irrilevanti. Se pensiamo alla disparità che oggi ha portato la Juve a vincere con largo anticipo il campionato, quella forbice rischia di diventare ancora più grande. La Lega serie A chiede con le altre quattro leghe europee più importanti attenzione ed equilibrio. Se così non fosse, tutte le scelte sarebbero possibili, compresa quella dello sciopero, anche se come più estrema". Cosi' l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine di un evento di Dazn organizzato a Roma all'Ara Pacis dalla stessa Lega. "Il calcio è business, ma resta sempre e soprattutto sogno di fare l'impresa e vincere contro una squadra più titolata - ha dteto ancora De Siervo -. La rincorsa al super fatturato è legittima ma sembra non siano state valutati gli impatti sulle leghe nazionali e soprattutto sulle piazze. Feste come quelle di domenica a Lecce rischiamo di non vederle più".