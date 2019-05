De Rossi,Lippi,"se potesse, resterebbe"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Sono convinto che se potesse finirebbe la carriera a Roma". Marcello Lippi, l'ex ct che lanciò De Rossi in nazionale, parla così dell'addio ai giallorossi di 'Capitan Futuro'. "Se è responsabilità delle società? Di questo non dico niente, parlo delle mie impressioni perché non ho neanche parlato con Daniele - aggiunge Lippi - Probabilmente, siccome la voglia di giocare a calcio è ancora grande, ha deciso di andare altrove per non smettere. Ci siamo goduti questa persona straordinaria, un grande campione e un ragazzo fantastico. Ho avuto il piacere e l'onore di farlo esordire in nazionale, e di accompagnarlo fino a diventare campione del mondo". E sul Mondiale in Germania Lippi Lippi ricorda che "qualche erroruccio l'ha commesso anche De Rossi, in certi momenti non si è saputo controllare, come in occasione dell'espulsione contro gli Stati Uniti. Rischiò di far finire il suo mondiale. Ha avuto poi la fortuna di essere disponibile per la finale. in cui segnò un rigore".