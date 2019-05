De Rossi: Zaniolo "ho pianto"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Non mi interferisco nelle scelte della società e di Daniele. Perdere un capitano così sarà pesante, io lo ringrazio per avermi accolto e trattato alla Roma come un figlio. Ricordo che ancora prima di arrivare mi ha scritto dicendomi 'benvenuto nella tua nuova famiglia, io sono il vecchio di casa, sei uno di noi'". Così Nicolò Zaniolo sull'addio di De Rossi alla Roma. "Non nascondo che qualche lacrima mi è scesa al saluto di oggi - ha aggiunto a margine della cerimonia di consegna del premio 'Beppe Viola' al Salone 'onore del Coni - perché ancora una volta Daniele ha dimostrato quanto conta per la società e per la squadra. È un giocatore assurdo, un leader sia in campo che fuori. La Roma senza di lui perderà tanto. La nostra speranza e il nostro obiettivo è quello di fargli un regalo portando la Roma in Champions. Anche se è difficile ce la metteremo tutta".