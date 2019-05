De Rossi, se io ds mi sarei confermato

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Se fossi stato un dirigente gli avrei consigliato altro. Io a un giocatore come me lo avrei rinnovato il contratto, ma sono sereno nell'accettare questa decisione". Così Daniele De Rossi nella conferenza stampa convocata a Trigoria per spiegare il divorzio a fine stagione con la Roma.