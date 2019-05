De Rossi, mi farei un torto a smettere

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Stamattina ho avuto 500 messaggi.

Vedrò se c'è qualche offerta, ma al momento non ho direzioni particolari. Io mi sento un calciatore e mi ci sono sentito quest'anno. Ho ancora voglia di giocare a pallone, mi farei un torto a smettere adesso". Così Daniele De Rossi nella conferenza stampa di addio alla Roma. "La sensazione che si sarebbe potuto andare avanti per uno o due anni c'era, ma sono decisioni che si prendono a livello societario e globalmente: la società è divisa in più parti, sono cose che vanno rispettate e non posso uscire diversamente".